Diede de Groot: ‘Dit plezier gun ik anderen ook’

Overmars bevestigt: ‘Stekelen­burg blijft, snel duidelijk­heid over Onana’

8 april Ajax is druk met het verlengen van de contracten van zijn keepers. Voorafgaand aan de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League, bevestigde technisch directeur Marc Overmars dat in ieder geval Maarten Stekelenburg langer in Amsterdam blijft. De club hoopt ook het contract van Andre Onana te verlengen.