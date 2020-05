Deze sporters ‘profiteren’ juist van een coronastop

PORTRET Linda Hulstein: ‘Soms is het prettig om onzicht­baar te zijn’

11:24 Toen Linda Hulstein (37) in haar jeugd hypermobiel bleek, werd er in het ziekenhuis van Vlissingen nog net niet ‘gefeliciteerd’ gezegd. Maar wel: ‘Doe er je voordeel mee’. Want ze zou er mee kunnen uitblinken in sommige sporten. En medisch was er nog weinig over bekend. In haar puberteit kwam echter de chronische pijn in haar benen erbij. Sindsdien leerde ze omgaan met een beperking, een lastig proces. ,,Op een gegeven moment zag ik wel in dat ik nog steeds Linda was, ongeacht of ik een rolstoel zat of niet. Ik wil dat nu aan anderen doorgeven: je bent niet je handicap.”