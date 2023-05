Deze Nederlanders doen een gooi naar Roland Garros, drie landgenoten nemen eerste horde

Mannen enkelspel

Jelle Sels (ATP-169) kwam één keer in actie tijdens het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Vorig jaar verloor hij daar de openingsronde. Verder speelde Sels nooit op een grand slam. Ook tijdens deze editie van Roland Garros zal dat niet gebeuren. Hij verloor met 7-6 (5) 6-3 van de Zwitser Dominic Stricker, die als negende geplaatst is. Stricker won in 2020 het juniorentoernooi van Roland Garros.

Jesper de Jong (ATP-195) haalde nog nooit het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Wel won hij enkele potjes in de kwalificatietoernooien ervan. In de eerste ronde verloor de eerste set van de Oostenrijker Maximilian Neuchrist met 6-4. Maar hij kwam knap terug en won de partij met 6-3 6-1. Hij treft in de tweede ronde de Slowaak Norbert Gombos.

Vrouwen enkelspel

Arantxa Rus (WTA-113) bereikte vandaag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. De beste speelster van Nederland was in de eerste voorronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Française Audrey Albie, die met een wildcard was toegelaten. Albie is de nummer 243 van de wereld, Rus staat 130 plekken hoger. De 32-jarige Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde in Parijs, moet drie duels winnen om zich te verzekeren van een plek in het hoofdschema. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Barbora Palicova.