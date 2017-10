Deze landen plaatsten zich voor de play-offs, Slowakije valt af

Zweden haalde vanavond het felbegeerde ticket voor de play-offs op uit de Arena. Omdat Oranje niet tot een mirakel in staat was ( 2-0 ), vechten de Zweden in november met een van de andere beste nummers twee uit wie er volgend jaar naar het WK in Rusland mag. Welke landen plaatsten zich nog meer?

Groep B - Zwitserland

Volledig scherm Zwitserland: 27 punten, toch play-offs. © AP Nog nooit legde Zwitserland zo'n vlekkeloze kwalificatiereeks (EK én WK) op de mat - tot het vanavond bij Portugal op bezoek moest won het Alpenland al zijn duels, 27 uit 9 met een indrukwekkend doelsaldo van +18. Omdat Portugal na de nederlaag in Zwitserland ook alles won (met nóg meer doelpunten) had de regerend Europees kampioen vanavond aan een krappe zege genoeg om de Zwitsers van de troon te stoten. Zo geschiede en daarom is Zwitserland toch veroordeeld tot de play-offs.

Groep C - Noord-Ierland

Voorafgaand aan de laatste speelronde waren de kaarten in groep C al geschud. Een oppermachtig Duitsland plaatste zich direct, Noord-Ierland mag zich ondanks twee nederlagen (Duitsland en Noorwegen) gaan opmaken voor de play-offs.

Groep D - Ierland

Wales had tot gisteravond de beste papieren om zich voor de play-offs te plaatsen. In een volgepakt Cardiff City Stadium hadden de Welshmen genoeg aan een overwinning tegen Ierland. Maar The Boys in Green, de rivalen aan de andere kant van het water wonnen (0-1) en lieten Wales in ontreddering achter. De stuntploeg van het EK is er in Rusland niet bij. Servië plaatste zich in deze groep direct.

Groep E - Denemarken

Christian Eriksen groeide in de slotfase van de Deense WK-kwalificatie uit tot held van de natie. In Montenegro schudde hij met de winnende goal de enige overgebleven concurrent voor een play-off-ticket af (0-1). Drie dagen later was de voormalig Ajacied thuis tegen Roemenië opnieuw trefzeker (1-1). Alleen Polen was in groep E een maatje te groot.

Groep F - Slowakije valt af

Voor Slowakije zijn de druiven het zuurst. Het land hield Schotland op de slotdag achter zich, maar behaalde niet genoeg punten om zich bij de beste acht nummers twee te voegen. Als slechtste nummer twee zijn de Slowaken direct uitgeschakeld. Engeland plaatste zich wel.

Groep G - Italië

Achter groepswinnaar Spanje plaatste Italië zich betrekkelijk eenvoudig voor de play-offs. De ploeg van bondscoach Giampiero Ventura liet in de laatste twee duels echter zien dat een ticket voor Rusland nog geen uitgemaakte zaak is. Een ongeïnspireerd elftal stond thuis voor schut tegen Macedonië (1-1) en won dankzij een late treffer op het nippertje in Albanië (0-1).

Groep H - Griekenland

Griekenland rekende vanavond zoals verwacht af met de amateurs van Gibraltar en liet zo het laatste beetje Slowaakse WK-hoop verdampen. Zonder te overtuigen plaatsten de Grieken zich achter België voor de finaleronde in november.

Groep I - Kroatië

Met een bitter gevoel verzekerde Kroatië zich gisteravond in Oekraïne (0-2) van een plek bij de beste nummers twee. In Kiev moest het Balkanland nog vol aan de bak nadat het zich drie dagen eerder thuis liet verrassen door Finland (1-1). Door die remise stak stuntploeg IJsland de Kroaten voorbij.

Play-offs: hoe werkt het?

Op 17 oktober wordt er in het Zwitserse Zurich geloot voor de play-offs. De landen die zich daarvoor hebben geplaatst worden verdeeld over twee potten, op basis van de FIFA-ranking die een dag voor de loting bekend wordt gemaakt. De hoogst geklasseerde landen kunnen elkaar dus niet treffen.



Zo staan de acht landen er op dit moment voor:

FIFA-ranking 7 Zwitserland 17 Italië 18 Kroatië 20 Noord-Ierland 23 Zweden 26 Denemarken 34 Ierland 47 Griekenland