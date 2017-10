Deze ex-topsporters gingen politicus Weah voor

George Weah haalde afgelopen weekend de meeste stemmen bij de presidentsverkiezingen in Liberia. Omdat de voormalige voetballer van AC Milan geen meerderheid (39 procent) behaalde, is een tweede ronde nodig. Een willekeurige top-5 van andere ex-sporters die de politiek in zijn gegaan.

1. Romário de Souza Faria

In zijn tijd bij PSV zag het er niet naar uit dat Romário ooit politicus zou worden. De Braziliaan hield van voetballen, slapen en uitgaan. Maar nu vecht O Baixinho tegen corruptie in Brazilië. Romário noemde eerder de voormalige voetbalbaas Marco Polo del Nero ‘een kanker voor het spelletje’.

PSV'er Romário tijdens zijn legendarische wedstrijd tegen Steaua Boekarest (5-1). Romário vandaag de dag, als politicus met bril.

2. Arnold Schwarzenegger

Als bodybuilder won Arnold Schwarzenegger zowat alle prijzen. Als acteur schitterde de Oostenrijkse Amerikaan in films als The Terminator en Total Recall. Later werd hij The Governator. Als gouverneur van Californië diende hij in twee termijnen (van 2003 tot 2011). Die laatste termijn was niet zo succesvol.

Arnold Schwarzenegger viert in 1967 het binnenhalen van de titel Mr. Universe.

3. Erica Terpstra

Wat heeft Erica Terpstra eigenlijk niet gedaan? Na haar succesvolle zwemcarrière – zo werd de Haagse drie keer Nederlands kampioen op de 100 meter vrije slag – ging ze aan de slag als lerares en als journaliste. Daarna kwam ze voor de VVD in de Tweede Kamer en werd ze staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook was Terpstra voorzitter van NOC*NSF.

Erica Terpstra (rechts) met de bronzen medaille honderd meter vrije slag bij de Spelen van 1964. Erica Terpstra als staatssecretaris met toenmalig kroonprins Willem-Alexander.

4. Bill Bradley

Hij won op de Spelen van 1964 goud met de Amerikaanse basketbalploeg en had daarna een succesvolle loopbaan in de NBA. Met de New York Knicks veroverde Bill Bradley twee titels. Tussen 1979 en 1997 was Bradley senator. In 2000 was zijn nominatie als presidentskandidaat van de Democraten minder geslaagd.

Volledig scherm © EPA

