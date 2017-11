Deze beelden blijven ons bij van retrojaar 2017 op tennisbaan

Federer en Nadal heersen als vanouds op Australian Open

Eigenlijk kon het niet en toch gebeurde het. Roger Federer en Rafael Nadal hadden een jaar vol blessureleed achter de rug en leken de troon definitief te hebben afgestaan aan Novak Djokovic en Andy Murray. De Zwitser en de Spanjaard spotten dit jaar echter met alle tenniswetten en stonden eind januari op de Australian Open voor het eerst sinds 2011 weer tegenover elkaar in de finale van een Grand Slam. Het werd een episch duel. Federer trok in een zenuwslopende vijfsetter met 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 aan het langste eind.

La Decima voor Nadal

Rafael Nadal en gravel: een betere combinatie is nauwelijks denkbaar. Voor de tiende keer schreef de 31-jarige Spanjaard in juni Roland Garros op zijn naam. Dat deed hij in stijl. De finale tegen Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-2) werd afgewerkt in een 'vrouwentijd' van 2 uur en 5 minuten. 'La Decima' was het hoogtepunt in een droomjaar voor Nadal, waarin hij ook de US Open won (finale tegen Kevin Anderson) en dat hij afsloot als nummer één van de wereld.

Federer herovert zijn troon op het heilige gras

Over een vertrouwd beeld gesproken: Roger Federer kust de beker nadat hij afgelopen zomer voor de achtste keer de titel pakte op Wimbledon. Toch was het alweer vijf jaar geleden dat hij zijn laatste eindzege boekte op het heilige gras in Londen. De op 36-jarige leeftijd nog topfitte Zwitser rekende in juli in een eenzijdige finale af met Marin Cilic, die mede door een voetblessure nauwelijks tegenstand kon bieden en de tranen al tijdens de wedstrijd rijkelijk liet stromen.

Rampseizoen voor Murray en Djokovic

Het seizoen van Andy Murray samengevat in één foto. De Brit sloot 2016 nog af als nummer één van de wereld, maar dit jaar liet zijn lichaam hem regelmatig in de steek. Murray kampte met blessures aan zijn rug en zijn heup en kwam na Wimbledon (waar hij in de kwartfinale al werd uitgeschakeld) niet meer in actie. Ook Novak Djokovic zette na blessureleed al snel een punt achter een zeer teleurstellend verlopen seizoen.

Haase geniet met volle teugen in Montreal

Op de Grand Slams wist Robin Haase geen potten te breken, maar toch zal hij niet ontevreden terugkijken op het afgelopen tennisjaar. Het hoogtepunt was zijn uitstekende optreden bij het Masters-toernooi van Montreal, waar hij in augustus de halve finale haalde. Daarin blies Roger Federer het sprookje van de Nederlander uit. Haase begon het jaar als nummer 59 van de wereld en sluit het af op de 42ste plaats.

Bertens worstelt met zichzelf

Kiki Bertens zal geen glimlach op haar gezicht toveren als ze terugdenkt aan het tennisjaar 2017. Vorig seizoen hield ze Nederland aan de buis gekluisterd met haar sensationele halvefinaleplaats op Roland Garros, maar dat succes kon ze geen passend vervolg geven. De 25-jarige Wateringse had moeite met de druk en stond meer dan eens huilend op de baan.

Stuivertje wisselen aan de top

Bij de vrouwen was het dit jaar stuivertje wisselen aan kop van de wereldranglijst. Angelique Kerber begon het jaar als nummer één, maar verloor die positie snel aan Serena Williams. Toen de Amerikaanse na het winnen van de Australian Open tijdelijk de tennisbaan verruilde voor het moederschap, kwam er een ware stoelendans op gang. Karolina Pliskova en Garbiñe Muguruza konden maar heel even genieten van de koppositie. De eer om het jaar af te sluiten als nummer 1 is voor Simona Halep, maar de Roemeense won nog nooit een Grand Slam. De nieuwe ster in het vrouwentennis is dan ook nog altijd niet opgestaan.

Wie staan er op in 2018?

Dat nieuwe boegbeeld zou Jelena Ostapenko kunnen worden. De 20-jarige Letse stal dit voorjaar de harten van de tennisliefhebbers door met haar frisse uitstraling en aanvallende speelstijl Roland Garros te winnen. De Amerikaanse Sloane Stephens (24) hoopt na haar verrassende winst op de US Open de goede lijn door te trekken. Of gaat de eveneens 24-jarige Wimbledonkampioene Garbiñe Muguruza het vrouwentennis de komende jaren domineren? Zij mogen volgend jaar de concurrentie weer aangaan met oudgediende Serena Williams, die nog lang niet verzadigd lijkt.



Bij de mannen loste Grigor Dimitrov, die als tiener al werd genoemd als mogelijk toekomstig nummer één, dit jaar eindelijk zijn belofte in. De 26-jarige Bulgaar is na het winnen van de ATP World Tour Finals de mondiale nummer 3. Hij gaat bij zijn race naar de top concurrentie krijgen van de pas 20-jarige Alexander Zverev, die een geweldig jaar afsluit als nummer vier. Maar eerst moeten ze de onverwoestbare Nadal en Federer dan nog van het hoogste treetje zien te verdringen.