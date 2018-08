Dertigste Sisteract: Affiche vaak leuker dan de wedstrijd

Door Lisette van der Geest

Oneerlijke strijd

Vaak zijn er speculaties: in een familieonderonsje tussen de Williams-zusters wordt de winst op voorhand binnen het gezin bepaald. In dit geval lijkt Serena de logische kandidaat als het gaat om voorkeur voor de winst. Ze staat met haar 23 Grand Slamzeges op gelijke hoogte met Margaret Court, een zege erbij en ze heeft de meeste overwinningen ooit op haar naam.



Of de speculaties waar zijn of niet, de laatst confrontatie op een Grand Slam, tijdens de Australian Open in 2017, was sowieso een oneerlijke strijd. Destijds won een -naar later bleek- zwangere Serena de finale. Venus, nu, na haar winst in de tweede ronde: ,,Dat was twee tegen een. In ieder geval is het deze keer eerlijk.”

Ze kennen elkaar door en door

In ’78 zapte vader Richard Williams langs diverse televisiezenders, toen hij de Roemeense Virginia Ruzici een tennistoernooi zag winnen met daaraan verbonden een cheque van 35 duizend dollar. Later beweerde hij dat dit het moment was waarop hij besloot zijn nog ongeboren dochters op te leiden tot tennisprof. Al op jonge leeftijd oefenden Serena en Venus thuis op asfaltbanen in Compton, California. Nooit uit dwang, zo lieten ze later weten, maar vaak stonden ze urenlang tennisballen weg te werken.

De eerste, professionele ontmoeting vond twintig jaar geleden plaats op de Australian Open. Venus won van de toen 16-jarige Serena met 7-6(4), 6-1 in de tweede ronde – in de jaren die volgden zouden ze elkaar nooit meer zo vroeg treffen op een Grand Slam. In de 29 keer dat de twee elkaar op het hoogste niveau troffen won Serena 17 partijen. Ze weten elkaars zwaktes, ze weten elkaars sterke punten. Geen tennisduo dat al op zo jonge leeftijd gewend raakte aan elkaars stijl. Probeer dan maar eens te verrassen.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Serena en Venus Williams. © AP

Allebei hardhitters

Venus en Serena Williams zijn geen rallykunstenaars, ze zijn hardhitters. Grofweg draait het bij beiden om een machtige service en duren de rally’s kort. De cijfers wijzen in het voordeel van Serena, al jaren de beste van de twee. Van haar 23 Grand Slamtitels won Serena er 6 op de US Open. Zus Venus doet het gemiddeld gezien wél beter op haar thuisgrond: de Amerikaanse won 7 titels in het enkelspel, slechts twee keer was dat niet in New York. ,,We maken elkaar beter”, zegt Serena.

Haat leidt tot een hardere strijd dan liefde

‘Het magere meisje tegen de vrouw met de dikke armen en benen’, zo omschreef Maria Sjarapova haar confrontatie met Serena Williams op Wimbledon in 2004. De Russin was destijds pas 17 jaar en won verrassend van topfavoriete Williams – die ze vervolgens ‘brullend en huilend’ in de kleedkamer zag zitten, schreef Sjarapova ook in haar biografie. Serena liet in een reactie weten dat ze zichzelf opmerkelijk vaak in andermans biografie voor vond komen.