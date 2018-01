Derk Telnekes overtuigend naar hoofdtoernooi Lakeside

Breskens doorbreekt hegemonie van Terneuzense Boys

6 januari TERNEUZEN - De 32ste editie van het soccertoernooi in Terneuzen kreeg zaterdag een verrassende winnaar. Breskens, dat in de derde klasse van het zondagvoetbal aan een moeizaam seizoen bezig is, groeide in het toernooi en kwam op het juiste moment in een niet te stuiten ritme. Nadat in de kwartfinale Zaamslag met 6-2 opzij was gezet, versloeg het in de halve finale Terneuzense Boys met 4-0. In de finale was het vervolgens met 4-3 te sterk voor Terneuzen.