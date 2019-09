Derde toernooizege tennisster Kenin

Kenin en Stosur, met een wildcard in het hoofdtoernooi beland, maakten er op het Chinese hardcourt een lange partij van. Pas na 2 uur en 33 minuten viel de beslissing, in het nadeel van de voormalig nummer 4 van de wereld. De 35-jarige Stosur won in haar loopbaan negen toernooien waaronder de US Open van 2011. Het was de eerste keer in drie ontmoetingen dat Kenin haar de baas was.