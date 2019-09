Derde titel in 2019 voor De Minaur

DERDE DIVISIE I VIDEO Man in vorm Schalkwijk helpt Goes aan een punt

9:49 GOES - Na het midweekse KNVB-bekersucces tegen hoofdklasser Silvolde (2-3-zege) heeft Goes in de derde divisie een punt gepakt. Op eigen veld werd het 2-2 tegen ONS Sneek en net als tegen Silvolde was Steve Schalkwijk weer belangrijk.