Derde ronde eindstation voor Haase in dubbelspel

OVERZICHT TOP tankt nog meer vertrouwen, Tjoba treurt

11:35 VLISSINGEN - Met een gemakkelijke 31-12-zege op Tweemaal Zes zetten de korfballers van TOP Arnemuiden zaterdag een grote stap richting de titel in de Hoofdklasse B. Over twee weken kan het karwei afgemaakt worden in een directe confrontatie met concurrent DSC. In de eerste klasse F viel het doek voor Tjoba na een remise in de derby bij Fortis, dat ook nog vecht tegen degradatie.