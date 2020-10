Derby tussen Goes en Hoek weer op vrijdagavond

DERDE KLASSE A Philippine pakt eindelijk drie punten, VV Steen krijgt een lesje effectivi­teit

11 oktober VLISSINGEN - Philippine is er na vier wedstrijden eindelijk in geslaagd om de eerste drie punten te behalen. De ploeg profiteerde in de tweede helft van windje mee, terwijl VV Steen juist een lesje effectiviteit kreeg in Breda. HVV‘24 benutte opnieuw niet de kansen en de wedstrijd tussen VV Clinge en Sprundel werd op het laatste moment afgelast vanwege een Corona-besmetting bij de uitploeg.