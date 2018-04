Deportivo-spelers onder de indruk van balgevoel Seedorf

Kostbaar puntenver­lies voor Stoke City

23:16 Stoke City heeft bij West Ham United een kostbare overwinning verspeeld. De degradatiekandidaat kwam in de slotfase door een treffer van invaller Peter Crouch op voorsprong (0-1). Andy Carroll, die in de 86ste minuut als wisselspeler het veld in kwam, zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de gelijkmaker: 1-1.