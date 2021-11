Demi Schuurs loopt dubbelfinale op WTA Finals mis

Ze verloren op het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara in de supertiebreak van de olympisch kampioenen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië: 6-3, 3-6en 6-10.

Het Tsjechische duo dat als eerste is geplaatst in Mexico, was in de groepsfase van de WTA Finals ongeslagen gebleven, maar verloor de eerste set van Schuurs en Melichar-Martinez. Krejcikova en Siniakova hadden het overwicht in de tweede set en namen ook een voorsprong in de afsluitende matchtiebreak. Het duo liep uit naar 5-1 en gaf die marge niet meer uit handen. Op 9-6 maakte Siniakova het op het tweede matchpoint af met een volley.