Del Potro naar laatste vier in Acapulco

VOORBESCHOUWING Als het doorgaat...

11:23 VLISSINGEN - Door de ijzige temperaturen van de afgelopen tijd is het nog maar de vraag of er overal gevoetbald kan worden dit weekeinde. Een algehele afgelasting heeft de KNVB nog niet afgegeven voor de A-categorie in onze regio. En als er gespeeld wordt, kan het een mooi, maar koud, weekeinde worden.