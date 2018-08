Del Potro jaagt in Mexico op 23ste toernooizege

Zwemmers eerder van start in Breskens

3 augustus BRESKENS - De start van de 79ste editie van de Havenwedstrijd Breskens tijdens de Visserijfeesten is zaterdag met een uur vervroegd. ,,Het is om half acht hoog water. Daarom beginnen we om tien uur met de langere afstandsnummers, de 3000 meter vrije slag en de schoolslag. Want zij moeten twee keer naar de kop van de haven zwemmen’’, vertelt Mark van Rosevelt namens de organiserende zwemvereniging Scheldestroom.