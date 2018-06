Del Potro in drie sets langs Isner

Tijdschade voor Tolhoek in Dauphiné door valpartij

19:30 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT – Antwan Tolhoek is in de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné ten val gekomen. De renner uit Yerseke was in de laatste tien kilometer van de rit betrokken bij een valpartij en kwam op achterstand binnen.