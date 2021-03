Del Potro hoopt na knieoperatie tijdig fit te zijn voor Spelen

Lion Baas voelt in de finale in Nisse de hete adem in zijn nek van twee achtervol­gers

15:36 VLISSINGEN - Met nog één wedstrijd te gaan, komend weekeinde in Nisse, moeten de beslissingen bij de mannen nog vallen in het Run Your Own Race-circuit. Bij de vrouwen zijn Leonie Ton (lange circuit) en Elise Mol (zij won al twaalf races in het korte circuit) al zeker van de eindzege.