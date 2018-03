Del Potro blijft op koers voor 'Sunshine Double'

Vorig jaar was Roger Federer de beste op de twee grote masterstoernooien in de Verenigde Staten, ook wel bekend als de 'Sunshine Double'. De Zwitser bereikte in Indian Wells opnieuw de finale, maar daarin maakte Del Potro een einde aan zijn ongeslagen reeks in 2018. De Argentijn is nu zelf bezig aan een indrukwekkende zegereeks. Hij won voor Indian Wells ook al het toernooi van Acapulco en heeft nu vijftien partijen op rij gewonnen.



Del Potro neemt het in de halve finale op tegen het Amerikaanse servicekanon John Isner. ,,Del Potro is de man in vorm, hij speelt op dit moment het beste tennis'', zei de 2,08 meter lange Isner, die de Zuid-Koreaan Hyeon Chung overklaste (6-1 6-4).