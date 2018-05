Degenkolb viert Vaderdag op de fiets, Jax Nuis heeft snelle planga

De Van Heckes gaan hard

7:00 ETTEN-LEUR - De irritaties bij enkele spelers van Goes in de eerste helft maakten in de tweede helft plaats voor lachende gezichten. De zondag-hoofdklasser toverde een 1-1-ruststand om in een 4-2-zege. ,,Ik kan lang negatief lullen over het duel, maar niet veel mensen kunnen nazeggen dat ze de beker hebben gewonnen”, grijnsde aanvoerder Ruben Hollemans na afloop.