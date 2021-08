Deense scheidsrechter baalt van eigen beslissing en kan wel door de grond zakken

IJzerster­ke Karkach boekt vierde overwin­ning op rij in World Fighting League

14:35 VLISSINGEN - Anis Karkach voegde opnieuw een sterk optreden toe aan zijn ongeslagen reeks in de World Fighting League. De kickbokser uit Vlissingen sloeg Adnane Abdelghani in de eerste ronde van hun partij tegen de grond, waarmee hij zijn vierde overwinning op rij boekte. Dankzij die ongeslagen status is hij al zeker van deelname aan de strijd om de prijs ‘Champion of the Season’.