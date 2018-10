Deelname WTA-Finals Halep onzeker door hernia

,,Uit een scan is gebleken dat ik een hernia van de tussenwervelschijf heb in mijn rug. Ik ga overleggen met de doktoren over hoe nu verder."



Halep zal de komende dagen in gesprek gaan met haar medische team voor haar behandeling. ,,Ik hoop snel weer op de baan te staan en zal de komende tijd meer updates geven over mijn situatie", aldus Halep, die vorige week haar 27ste verjaardag vierde.



Vanwege haar rugpijn moest de Roemeense zondag haar partij staken in de eerste ronde van het hoog aangeschreven toernooi in Peking. Het is niet duidelijk of ze zich gaat afmelden voor de WTA-Finals, waar ze zich al wel voor kwalificeerde. Mocht Halep zich afmelden dan is Kiki Bertens zo goed als geplaatst voor de Finals. De Wateringse staat op dit moment op een negende plek, vlak achter Pliskova, waar de beste acht zich plaatsen.