Debuterende marathonloper Kelvin Kiptum rent in Valencia vierde tijd ooit

Johnny de Leeuw blijft pieken in Zeeuws damkampi­oen­schap

Johnny de Leeuw beleefde zaterdag een topdag in het Zeeuws damkampioenschap. De titelhouder uit Goes won in de vijfde ronde het topduel tegen Arjo Kousemaker en zette de concurrentie op een achterstand die normaal gesproken niet meer te overbruggen zou zijn. Peter Schunselaar, die eerder een inhaalpartij tegen Piet Nieuwenhuijzen in winst omzette, speelde gelijk tegen Daaf Kasse en heeft nu net als Arjo Kousemaker twee punten achterstand op de lijstaanvoerder.

3 december