Debutant Van den Bergh stunt en wint World Matchplay

Sinds 2006 was een niet-reekshoofd er nooit meer in geslaagd de finale te bereiken op het World Matchplay dartstoernooi. Daarnaast maakte de Belg zijn debuut op het majortoernooi. In de finale stond Van den Bergh tegen Gary Anderson, de nummer 8 op de PDC-wereldranglijst. De Schot werd in 2015 en 2016 PDC-wereldkampioen. Hij won het World Matchplay-toernooi ook al in 2018.



Tot 7-7 - in een best-of-35 - ging het nog gelijk op, maar daarna schakelde Van den Bergh een versnelling hoger. Hij liep uit tot 8-14 en sloeg daarmee z'n tegenstander eigenlijk al ver terug. Hij maakte het uiteindelijk af met duidelijke 10-18-cijfers.