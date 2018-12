Debutant Nentjes naar huis door 'double trouble’: ‘Nu met maten kroeg in’

Nentjes kreeg zeker wel kansen tegen Aspinall, maar steeds bij het gooien van de dubbel ging het mis voor de debutant. Het gejoel van het publiek maakte het voor Nentjes alleen nog maar lastiger. Aspinall profiteerde, gooide de dubbels wél en pakte al snel een 2-0 voorsprong in sets. De Nederlander leek in de derde set over de spanning heen. Hij kwam ook op een 2-1 voorsprong dankzij sterk spel, maar bij de eerste kansen om de derde set binnen te slepen, ging het mist. Nentjes miste weer meerdere dubbels, waarna Aspinall het karwei afmaakte: 3-0 in sets. Nentjes bleef in zijn gehele eerste wedstrijd op een WK steken op een gemiddelde van 78 met drie pijlen. Aspinall speelt vrijdag in de tweede ronde tegen Gerwyn Price.

‘Te ontspannen’

,,Ik had nog wel echt een set kunnen pakken”, keek Nentjes terug op zijn eerste optreden in Alexandra Palace, waar zijn spel soms wat gehaast over leek te komen. ,,Ik had me meer moeten concentreren, maar ik ging steeds te snel weer naar de oche toe. Ja, dan mis ik hem gewoon. Stom. Normaal concentreer ik me altijd voor die dubbel en dan valt-ie wel. Ik was echt te ontspannen.”