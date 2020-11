Debutant De Sousa wint Grand Slam of Darts en boekt grootste zege uit carrière

Dijbeen­bles­su­re houdt Ibrahimo­vic zeker anderhalve week aan de kant

23 november Zlatan Ibrahimovic is bij AC Milan minimaal tien dagen uit de roulatie vanwege een dijbeenblessure. De 39-jarige Zweed, die in een uitstekende vorm verkeert, mist daardoor in elk geval de uitwedstrijd donderdag tegen Lille in de Europa League en de competitiewedstrijd tegen Fiorentina. Ook het duel met Celtic in de Europa League op 3 december komt waarschijnlijk nog te vroeg voor hem.