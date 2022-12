Debutant Danny Jansen verliest in tweede ronde van WK Darts en mist partij met Van den Bergh

Boris Becker stond doodsang­sten uit in Britse gevangenis: ‘Ik was bang vermoord te worden’

In een interview bij de Duitse televisiezender Sat. 1 kijkt Boris Becker vanavond uitgebreid terug op zijn acht maanden detentie in een Britse gevangenis. De tennislegende, die vorige week vrijkwam nadat hij een deel van zijn straf wegens faillissementsfraude had uitgezeten, zegt doodsangsten te hebben uitgestaan.

