De Zwaan schrijft voor tweede keer PDC-toernooi op zijn naam

De Zwaan kwam met uitzondering van de openingsronde alleen maar Engelse spelers tegen. Op weg naar de finale versloeg hij onder andere Michael Smith en Dave Chisnall. In de finale had hij geen kind aan Bunting. Binnen no-time stond hij op een 5-1 voorsprong, waarna hij met 8-2 de wedstrijd uitgooide. Met een gemiddelde van 96 was hij acht punten per drie darts beter dan zijn tegenstander.



De Zwaan verdient met zijn optreden 10.000 Britse pond. Raymond van Barneveld werd in de eerste ronde al uitgeschakeld, Jelle Klaassen strandde voor de kwartfinale.



Donderdag vindt in Manchester de veertiende ronde van de Premier League Darts plaats. Michael van Gerwen neemt het in de derde partij op tegen Daryl Gurney.