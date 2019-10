De Zwaan kent geen problemen met Beaton

Tijdens de World Grand Prix wordt een leg geopend met het gooien van een dubbel, om vervolgens ook weer met een dubbel de leg te eindigen. Michael van Gerwen schreef het prestigieuze toernooi in 2012, 2014, 2016 en 2018 op zijn naam. Hij komt later vanavond in actie.



De Zwaan had het in de eerste set lastig, maar wist hem wel met 3-1 te winnen. In de tweede set was Beaton geen partij voor De Zwaan, die zijn eerste wedstrijdpunt direct verzilverde.



In totaal doen er vijf Nederlanders mee. Naast De Zwaan en Van Gerwen zijn ook Vincent van der Voort, Danny Noppert en Jermain Wattimena erbij. Zij spelen maandagavond hun eerste wedstrijd.