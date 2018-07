De Zwaan is het haasje tegen Anderson op World Matchplay

Beide heren begonnen goed aan de partij, maar Anderson leek net wat scherper dan De Zwaan. De Nederlander kon ternauwernood zijn 1ste eigen leg houden, maar bij de 2de leg van De Zwaan wist Anderson wel te breken en zo kwam hij op een 2-1 voorsprong. De Zwaan gaf niet op, brak mede doordat Anderson geen dubbel meer wist te vinden terug en hield daarna wél zijn eigen leg. Daardoor ging ' The Black Cobra' met een 3-2 voorsprong de pauze in. Na de pauze schoot Anderson opnieuw uit de startblokken. De Schot gooide triple na triple en pakte nu ook zijn dubbel, wat hem een 5-3 voorsprong opleverde. De Zwaan nam tijdens die legs even gas terug, maar ging daarna weer vol in de aanval en pakte opnieuw twee legs: 5-5.

Storm gaat liggen

Daarna leek de storm van Anderson te zijn gaan liggen. Beide darters hielden vaak hun eigen leg, maar net voor de rust wist Anderson toch een kleine voorsprong te boeken. De Zwaan miste de dubbel-16 en Anderson gooide zijn finish daarna wel uit en kwam zo een break voor: 8-7.



Ook daarna bleef het een tijdje stuivertje wisselen. Uiteindelijk kwam het gaatje dat Anderson nodig had op 9-11: De Zwaan miste achtereenvolgens de dubbel-4, -2 en -1 en 'The Flying Scotsman' gooide bij zijn poging op de dubbel-1 wel raak. Anderson liep daarna met scorend geweld uit tot 9-14. De Zwaan kwam met een break nog wel terug tot 10-14, maar met een 112-finish brak de Schotse tegenstander meteen terug.



Daarna was het geloof definitief weg bij de Nederlander. Anderson liet De Zwaan door een paar matige scores nog wel legs pakken, maar uiteindelijk stapte de Schot toch met een ruime overwinning van het podium afstapte.



,,Ik ben trots op hoe ik heb gespeeld", reageert Jeffrey de Zwaan bij RTL7. ,,Gary stond ongelooflijk goed te gooien. Het was te veel werken. Ik kreeg de eerste pijl niet goed. Helaas, jammer, maar ik heb een goed toernooi gespeeld. Ik ben tevreden met de gedeelde derde plek."



Anderson stuit morgen in de finale op Mensur Suljovic. De Serviër versloeg de kleurrijke Peter Wright uit Schotland in de halve finale: 17-13.