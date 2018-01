De Zwaan bemachtigt Tour Card voor Pro Tour

Veenstra plakt er nog een jaar aan vast en wil doorpakken bij Goes

17 januari GOES - Rogier Veenstra is ook in het seizoen 2018/2019 hoofdcoach van zondag-hoofdklasser Goes. Met de promovendus bezet hij na dertien duels de vierde plaats. De Bevelandse equipe heeft slechts vier verliespunten minder dan koploper OSS’20.