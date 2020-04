De wonderschone ‘lelijke’ goal van Edward Linskens

Als het aan De Visser ligt, laat VC Vlissingen de zondagtak vallen

3 april VLISSINGEN - Samen met Rob Vergouwen hield Johan de Visser in 2010 VC Vlissingen in leven. In de jaren die volgden groeide zakenman De Visser bij de Walcherse voetbalvereniging uit tot een belangrijke steunpilaar. Die tijd is nu voorbij, benadrukt hij tijdens een interview meerdere keren. Als het aan De Visser ligt stopt VC Vlissingen met de zondagtak en wordt er geld en energie in de uitgeholde jeugdafdeling gestoken. Al heeft hij binnen het bestuur van de club nog weinig medestanders. ,,Want VC Vlissingen wordt geregeerd door emotie.’’