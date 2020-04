De veelbesproken penalty van Clarence Seedorf in Bursa

Gemengde gevoelens bij Terneuzen­se Boys

1 april TERNEUZEN - Terneuzense Boys bivakkeerde het hele seizoen in de onderste regionen van de zaterdag eerste klasse, maar door het besluit van de KNVB om dit seizoen af te sluiten zonder degradanten of promovendi, is de club gered van degradatie. Toch is er bij trainer Hubert van den Hemel nog weinig sprake van blijdschap. ,,Ik zou liever degraderen naar de vierde klasse, als we morgen dan allemaal weer gezond het veld op zouden kunnen gaan.”