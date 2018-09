‘De tegenstanders van Van Gerwen ruiken bloed’

Want door de opzet van het toernooi schuilt het grote gevaar voor de favorieten in de eerste ronde, waarin het om slechts twee gewonnen sets gaat en er volgens het dubbel-in dubbel-uit format wordt gespeeld. Dus niet alleen de laatste, ook de eerste pijl moet in een dubbel worden gegooid. Wie daarbij hapert, kan dus al heel snel in de problemen zitten. ,,Een best of three kún je van een mindere speler verliezen’’, waarschuwt Nieuwlaat. ,,Als de wedstrijden in de loop van het toernooi langer worden, kan dat eigenlijk niet meer.’’



Van Gerwen won de Grand Prix al drie keer (2012, 2014, 2016), maar ligt daarmee nog altijd een straatlengte achter op Phil Taylor die in Dublin liefst elf keer met de hoofdprijs naar huis ging. ,,Taylor is een mooi voorbeeld. Hij won het toernooi óf hij ging eruit in de eerste ronde. Daar ligt het gevaar. Tegen mijn vrienden zeg ik altijd ‘als je een gokje wil wagen, is in de eerste ronde wel iets mogelijk.’ Van de acht geplaatste spelers, vliegen er altijd wel twee of drie uit.’’