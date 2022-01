De strijd van Djokovic: ‘Als hij Australian Open alsnog mag spelen, dan wint hij alle partijen in drie sets’

Door Rik Spekenbrink



Zijn fans staan buiten het hotel. Zingen een Servisch liedje, branden een kaarsje en hebben spandoeken gemaakt. Vanuit zijn kamer vormt Novak Djokovic met zijn handen een hartje. Tot maandag zit hij hier vast, in afwachting van zijn rechtszaak om deelname aan de Australian Open af te dwingen. Maar of hij het land nu in mag of moet verlaten, zijn reputatie lijkt door de affaire in Australië hoe dan ook een nieuwe buts op te lopen.