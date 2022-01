De sportieve en publicitaire schade voor Novak Djokovic kan wel eens veel groter zijn

Tess Voshart heeft haar eigen korfbalcar­riè­re; ‘De druk van mijn achternaam is niet altijd even leuk’

ANTWERPEN - Doordat korfbalster Tess Voshart een dochter is van Dennis Voshart en Jiska Brandt, twee boegbeelden van Oranje in de jaren 90, zal er altijd op haar gelet worden. ,,Als mensen die naam op mijn shirt zien staan, zullen ze extra goed kijken hoe ik het doe. Die druk is niet altijd even prettig.”

13 januari