De sporters en supporters balen, maar het circus draait door

Streep door Nederland­se ritten in BinckBank Tour

22:52 De Nederlandse etappes in de BinckBank Tour gaan niet door. De koers zou morgen in Zeeland (tijdrit in Vlissingen) en vrijdag in Limburg worden verreden. De twee etappes zijn geschrapt in verband met de aangescherpte coronamaatregelen, zo meldt De Limburger.