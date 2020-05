De spijkerharde duels tussen Davids en Seedorf in de CL-finale

Zeeuws-Vla­ming Ard Kramer voorzitter eredivisie­club VCN

19 mei CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De in Zuidzande opgegroeide Ard Kramer is tijdens de ledenvergadering van volleybalvereniging VCN uit Capelle aan den IJssel benoemd tot voorzitter. Kramer was afgelopen seizoen teammanager van het vrouwenteam van de club, dat in het vroegtijdig beëindigd seizoen onder leiding van de Zeeuwse trainer Ivo Munter promotie naar de eredivisie afdwong.