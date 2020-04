De spectaculaire zweefduik van Jan van Beveren bij PSV - Feyenoord

Tjeerdsma is lid van een club die ze eigenlijk nauwelijks kent

6 april BUGGENHOUT - Het is een bijzondere waarneming, tijdens het laatste NK cross in Kraggenburg. Op 1 maart loopt daar in het dorp in de Noordoostpolder met startnummer 336 een atlete in AV’56-tenue. Alleen heeft niemand van die atletiekvereniging haar ooit op de baan in Goes gezien. Ze schopt het tot een verdienstelijke zestiende plek op de korte cross bij de vrouwen. Wie is deze mysterie-atlete van AV’56?