De Premier League bestaat sinds 1992. Veel sporten werden begin jaren negentig ondergedompeld in een commercieel sausje, en dat gold dus ook voor de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Er waren trouwens ook nog andere redenen om de Premier League op te richten. Het voetbal in Engeland was in de voorgaande jaren namelijk letterlijk en figuurlijk in verval geraakt; de meeste stadions waren krakkemikkig en Engelse clubs mochten vijf jaar niet meedoen aan Europees voetbal vanwege het Heizeldrama. Tijd voor een frisse start dus.

Uiteraard was de Premier League niet meteen het miljardenmonster waar we vandaag de dag mee van doen hebben. Als je beelden uit die dagen bekijkt, zie je nog een prettige zweem van Engels amateurvoetbal rond de wedstrijden hangen. Hoewel het ook de nostalgie zou kunnen zijn die een loopje met je neemt. De FA Cup, het stokoude Engelse bekertoernooi, heeft die amateuristische onschuld nooit helemaal verloren. Het is dan ook symbolisch dat de slechtste 20 seconden voetbal ooit - officieel verkozen door het Italiaanse tijdschrift l’Ultimo Uomo - in de FA Cup plaatsvond.



Die prijs is natuurlijk slechts een knipoog. Maar het feit dat het gebeurde tijdens het eerste seizoen van de Premier League, geeft het fragment extra cachet. De betreffende clubs, Queens Park Rangers en Manchester City, destijds allebei uitkomend in de Premier League, doen er nauwelijks toe. En de uitslag eigenlijk ook niet. Het bijrolletje van de Nederlander Michel Vonk in dit schouwspel is misschien aardiger. Hij is de City-verdediger die de bal keurig stillegt wanneer de stofwolken van het geklungel zijn opgetrokken. Ondertussen vraagt commentator John Motson zich af waar hij naar heeft zitten kijken: ,,What on earth happened in there?’’



