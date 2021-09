De roots van Novak Djokovic: in Belgrado is de vraag wie de grootste is al lang beantwoord

Trainer Wesley Visser kiest voor zijn werk en stopt per direct bij Seroosker­ke

12:48 SEROOSKERKE - Tweedeklasser Serooskerke moet per direct op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Wesley Visser, sinds 1 september eigenaar van horecazaak De Bult in Goes, heeft de club deze week namelijk laten weten voetbal en werk niet meer te kunnen combineren. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.