De ongelooflijke tovergoal van Gianfranco Zola

Tijdens zijn laatste seizoen bij Chelsea werd Gianfranco Zola door de supporters uitgeroepen tot de beste voetballer die ooit voor de club had gespeeld. Oké, we spreken hier over het Chelsea vlak vóór het Abramovic-tijdperk. Dus nog voordat met behulp van Russische oliemiljoenen het ene na het andere succes binnen werd gehengeld. Nee, toen Zola in Londen speelde was Chelsea een dolende club met meer schulden dan prijzen. Maar dat deed natuurlijk weinig af aan de populariteit van de kleine Italiaan.

Zola was een kunstzinnige voetballer, een spelverdeler met inzicht en steekballen. En schitterende doelpunten. De meest schitterende goal van allemaal, een blinkend lichtpunt aan een rijk firmament, maakte hij in een FA Cup-duel met Norwich City. Het was niet een belangrijk doelpunt in een spannende finale ofzo, de wedstrijd was al beslist toen Zola scoorde. Maar de wijze waarop hij een harde lage corner met zijn hak in de bovenhoek werkte, werd door zijn coach Claudio Ranieri als pure tovenarij omschreven. Pas in de tweede herhaling bleek de ware schoonheid. Mooiere doelpunten zie je zelden.



Een jaar na deze magische goal kwamen dus de oliemiljoenen naar Stamford Bridge. De leiding van Chelsea wilde graag dat Zola bleef, maar Gianfranco koos voor Cagliari, de club van zijn geboorte-eiland Sardinië. Niet om zijn carrière af te bouwen, maar om zijn jeugdliefde terug naar de Serie A te helpen. Uiteraard lukte dat. Je bent een tovenaar of je bent het niet.



