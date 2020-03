De mooiste tennisrivaliteit begon exact 16 jaar geleden

Het is eigenlijk één van de minste onderlinge ontmoetingen. In de derde ronde van het masterstoernooi van Miami staan Roger Federer en Rafael Nadal op 28 maart 2004 voor het eerst tegenover elkaar. In een goed uur rekent de pas 17-jarige Nadal in twee keer 6-3 af met de kersverse nummer 1 van de wereld. Federer is ziekjes en wordt afgebluft door de fitte krachtpatser aan de overkant. Toen al had de Spanjaard de biceps van een gewichtheffer. Wie de beelden van toen terugkijkt, ziet sowieso weinig anders aan de piepjonge Nadal. Het gekreun, de forehandspin, de gebalde vuist en sprong in de lucht na een belangrijk punt, het is er allemaal al.