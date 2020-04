De mooiste goal die nooit gemaakt werd

Het EK van 1984 was het toernooi van Michel Platini. Alles wat de Franse middenvelder aanraakte, verdween in de goal. Vaak nog mooi ook. Platini tekende voor twee hattricks in de groepsfase, en scoorde in totaal negen keer in vijf EK-wedstrijden. Ongeëvenaarde cijfers. De Europese titel van 1984, behaald in eigen land, mag dan ook in z’n geheel op zijn conto geschreven worden. Hoe goed zijn kompanen Alain Giresse en Jean Tigana die zomer ook waren.

Hans-Günter Bruns was ook aanwezig op dat toernooi in Frankrijk. Bruns was bankzitter bij West-Duitsland, en wachtte geduldig op speelminuten die niet zouden komen. Onze oosterburen waren de titelhouders maar kenden een belabberd EK 1984. De groepsfase bleek het eindstation, het shirt van Bruns kon zonder moddervlekken weer in de tas.