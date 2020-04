De ‘moeder aller schwalbes’ die Werder de landstitel kostte

Rugbyer Noah de Wild heeft zijn pad al uitgestip­peld

11 april BURY ST EDMUNDS - Noah de Wild heeft een doel: professioneel rugbyer worden in Engeland. De net twintigjarige Wemeldingenaar is op de goede weg bij Bury St Edmunds, een club op het vierde niveau. Een zware knieblessure waarvan hij net hersteld is en het nu rondwarende coronavirus vertroebelen zijn droom niet. ,,Mijn plan is nog steeds om vanaf mijn 22ste mijn brood te kunnen verdienen met mijn sport”, vertelt hij. ,,Waar ik nu mee bezig ben, zie ik als een kans die ik maar één keer in mijn leven heb.”