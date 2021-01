De Minaur krijgt eerste ATP-titel van 2021 cadeau

Vijfde finale Palmeiras ondanks verlies wel naar finale Copa Libertado­res

8:02 Palmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. De Braziliaanse club verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.