De merkwaardige leegte na het kunstschaatsgoud van Sjoukje Dijkstra

Nederland is absoluut geen kunstschaatsnatie. Zeer opvallend, voor een land waar kinderen met schaatsen onder de voeten geboren worden. Zodra het om snelheid gaat, zijn we bijna niet te verslaan. Maar zet er een muziekje onder, en we tellen niet meer mee. Al meer dan veertig jaar vervult Nederland een figurantenrol op het internationale kunstschaatspodium. Het mag al in de krant als we überhaupt een deelnemer kunnen afvaardigen naar een internationaal toernooi.

Het wordt allemaal nog merkwaardiger wanneer je eens rustig door de erelijst van Sjoukje Dijkstra bladert. Begin jaren zestig was de zwierende Friezin een bezienswaardigheid. Ongenaakbaar was ze, Dijkstra reeg de wereldtitels en Europese titels aaneen alsof het nibbits om een dropveter waren. Waar Joan Haanappel ons land in 1958 met EK-brons voor het eerst een internationaal smoelwerk had gegeven, nam Dijkstra het stokje glorieus over. Het hoogtepunt van haar loopbaan vond plaats op 2 februari 1964. Onder toeziend oog van de Koninklijke familie, behaalde ze olympisch goud in Innsbruck.



Enkele weken later veroverde Dijkstra als afscheidsgroet de wereldtitel en sloot ze haar topsportloopbaan af. Ze ging haar kunsten voortaan vertonen bij Holiday on Ice, waar ze - in tegenstelling tot haar sportcarrière - wél geld kon verdienen. Het kunstschaatsen in Nederland had in de jaren zeventig nog een kleine opleving in de persoon van Dianne de Leeuw, maar daarna bleef het voorgoed stil. Sjoukje Dijkstra is een grootheid in de vaderlandse sporthistorie, maar haar prestaties hebben kunstschaatsen niet tot een blijvende populaire sport gemaakt. Een mysterie.



