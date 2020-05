De manier waarop Luc Nilis deze bal over de doellijn wist te krijgen

Voetbal­club Goes schakelt advocaat in: ‘Vijftal heeft zich schuldig gemaakt aan smaad’

15 mei GOES - Voetbalvereniging Goes heeft een advocaat in de arm genomen om een groep ontevreden leden ter verantwoording te roepen. Volgens het bestuur heeft dit vijftal onrechtmatig gehandeld ten aanzien van de club en hebben zij zich schuldig gemaakt aan belediging en smaad. ,,Indien nodig gaan wij over tot strafrechtelijke vervolging.”