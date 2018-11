De Ligt en De Jong niet in de uitverkoop, Wennemars gaat onderuit

Goes wil weer maximaal presteren, maar nu met iets meer geluk

19:54 GOES - Na twee nederlagen op rij aast Goes zondag op een overwinning. De nummer vijf van de derde divisie treft middenmoter HSC’21. ,,Vorig seizoen veranderden we na de winterstop in een machine”, kijkt trainer Rogier Veenstra terug op het succesjaar in de hoofdklasse. ,,We rolden de ene na de andere tegenstander op. Dat zie ik niet gebeuren op dit niveau.”