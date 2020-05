De landstitel die slechts vier minuten duurde

‘De grasmat van Lokeren was je van het, maar voor de rest was de club al jaren in verval’

18 mei WESTDORPE - Jarenlang waren Roland de Bock en Wim de Koeijer supporter van Sporting Lokeren en eigenlijk hebben ze nooit anders geweten dat de Belgische profclub in financieel opzicht problemen had. Het faillissement van de club kwam onlangs dan ook niet als een verrassing. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. De fusie met KSV Temse zorgt voor een vervolg van voetbal in Lokeren. De nieuwe club KSC Lokeren-Temse speelt de thuiswedstrijden in het Daknam-stadion.